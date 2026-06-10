Португалия дала визы всем российским гребцам для участия в чемпионате Европы

Российские гребцы на байдарках и каноэ получили шенгенские визы для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Португалии.

«Все спортсмены, обратившиеся в посольство Португалии в Москве, получили въездные визы», — цитирует Федерацию каноэ России ТАСС.

Турнир пройдет с 11 по 14 июня в Монтемор-у-Велью. Россияне выступят на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Власти Португалии не отказали в выдаче виз ни одному российскому спортсмену, заявленному для участия в соревнованиях.

Год назад турнир принимал чешский город Рачице. Российские и белорусские гребцы пропустили тот турнир из-за отказа местных властей принять спортсменов.