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7 июля, 20:10

Президент ФГСР Свирин надеется на возвращение флага и гимна российским гребцам до конца лета

Сергей Филин

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) по спортсменам из РФ и считает, что Международная федерация гребного спорта (World Rowing) может снять ограничения с россиян до конца лета 2026 года.

7 июня МОК рекомендовал федерациям снять все ограничения с российских спортсменов и сообщил о восстановлении деятельности Олимпийского комитета России.

«Этого решения МОК мы ждали очень давно, эмоции у всех тренеров и спортсменов, конечно, самые положительные. Мы очень ждем от Международной федерации гребного спорта (World Rowing), чтобы она также приняла такое решение в ближайшее время. Во время чемпионата мира, который пройдет в конце августа в Нидерландах, состоится очередной конгресс World Rowing, мы обсудим вопрос нашего полноценного возвращения. Надеюсь, будет принято положительное решение», — приводит слова Свирина ТАСС.

ОКР был отстранен до дальнейшего уведомления в октябре 2023 года, когда в состав организации были включены олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Источник: ТАСС
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Сборная России по гребле
МОК
ОКР
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