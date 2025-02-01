Свирин пожелал успехов бывшей украинской гребчихе Жалинской, переехавшей в Россию

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что перспективы бежавшей в Россию от мобилизации на Украине гребчихи Ларисы Жалинской целиком зависят от того, каких результатов сумеет добиться эта спортсменка

36-летняя Жалинская, четырежды побеждавшая на чемпионате Украины, рассказала, что видит в себе потенциал пробиться в состав сборной России.

«Сборная России по гребному спорту формируется только исходя из спортивного принципа, — цитирует Свирина ТАСС. — Любой спортсмен, сумевший добиться высоких результатов, имеет право претендовать на место в составе национальной команды. Все находится в руках самой Ларисы Жалинской. Мне остается только пожелать ей успехов».

Уроженка Запорожской области Жалинская, бежавшая в РФ после того, как ее вынудили вступить в Нацгвардию Украины, уже получила российское гражданство, тренируется в Херсонской области и выступает на соревнованиях за регион.