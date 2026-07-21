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Умер двукратный олимпийский чемпион по гребле Олаф Туфте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Олаф Туфте.
Фото Getty Images

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) в социальных сетях сообщила о смерти двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Олафа Туфте.

Ему было 50 лет. Подробности смерти спортсмена не раскрываются.

С тяжелым сердцем Всемирная федерация гребли оплакивает уход из жизни Олафа Туфте из Норвегии, четырехкратного олимпийского призера и шестикратного чемпиона мира.

Неукротимый соперник на воде и верный друг для всех на суше, Олаф также был удостоен Медали Томаса Келлера — высшей награды в этом виде спорта.

Мы выражаем соболезнования семье Олафа, Норвежской федерации гребли и всей гребной общине», — говорится в сообщении World Rowing.

Туфте дважды выигрывал золото Олимпиады в соревнованиях одиночек. Также он по разу выиграл серебряную и бронзовую медали.

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