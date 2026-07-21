Умер двукратный олимпийский чемпион по гребле Олаф Туфте
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) в социальных сетях сообщила о смерти двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Олафа Туфте.
Ему было 50 лет. Подробности смерти спортсмена не раскрываются.
С тяжелым сердцем Всемирная федерация гребли оплакивает уход из жизни Олафа Туфте из Норвегии, четырехкратного олимпийского призера и шестикратного чемпиона мира.
Неукротимый соперник на воде и верный друг для всех на суше, Олаф также был удостоен Медали Томаса Келлера — высшей награды в этом виде спорта.
Мы выражаем соболезнования семье Олафа, Норвежской федерации гребли и всей гребной общине», — говорится в сообщении World Rowing.
Туфте дважды выигрывал золото Олимпиады в соревнованиях одиночек. Также он по разу выиграл серебряную и бронзовую медали.