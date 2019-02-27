Сборную России по лыжному двоеборью полиция не беспокоила

Александр Пашаев и Эрнест Яхин, спортсмены сборной России по лыжному двоеборью, сообщили "СЭ", что нашу команду не затронули обыски, которые австрийская полиция проводит на чемпионате мира в австрийском Зепельте. "К нам никто не приходил, про это впервые слышу", – отметил Пашаев.

Пресс-атташе федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Марина Калинина также передала слова главного тренера нашей команды Алексея Баранова о том, что у наших спортсменов все хорошо, никаких обысков не было, прошла тренировка, настрой боевой.

Напомним, что сегодня немецкий журналист Хайо Зепельт сообщил об обысках, которые австрийские и немецкие полицейские провели среди участников чемпионата мира, которых подозревают в применении допинга. Среди обвиняемых – двоеборцы из Австрии, Эстонии и Казахстана. (Дмитрий Сомов)

Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?