Источник: спортсмены из Австрии, Эстонии и Казахстана подозреваются в допинге

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил в своем Твиттере, что полиция Австрии подозревает в применении допинга спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана.
Ранее сообщалось, что австрийском Зефельде и немецком Эрфурте полицейскими двух стран проводятся допинговые рейды.
По данным Зеппельта, австрийские и немецкие следственные органы проверяют спортсменов из нескольких стран на предмет использования запрещенных методов. Одна из версий – под подозрением двоеборцы.
В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. В Эрфурте полицейские проверяют врача, который работал с рядом спортсменов.
Отметим, что применение допинга в Австрии – уголовное преступление.
Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?
Nach ARD-Informationen besteht der Verdacht, dass Athleten vom WM-Gastgeber Österreich, aus Estland und Kasachstan betroffen sind. Blutdoping direkt vor Ort? Der Verdacht: Inflagranti erwischt Stunden vor dem 15-km-Wettbewerb der Männer.– Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 27 февраля 2019 г.