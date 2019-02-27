Источник: спортсмены из Австрии, Эстонии и Казахстана подозреваются в допинге

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт сообщил в своем Твиттере, что полиция Австрии подозревает в применении допинга спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана.

Ранее сообщалось, что австрийском Зефельде и немецком Эрфурте полицейскими двух стран проводятся допинговые рейды.

По данным Зеппельта, австрийские и немецкие следственные органы проверяют спортсменов из нескольких стран на предмет использования запрещенных методов. Одна из версий – под подозрением двоеборцы.

В Зефельде проходит чемпионат мира по лыжным видам спорта. В Эрфурте полицейские проверяют врача, который работал с рядом спортсменов.

Отметим, что применение допинга в Австрии – уголовное преступление.

Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?