Россиянка Яна Сантос (в девичестве Куницкая) проведет поединок в легчайшем весе против американки Челси Чендлер на турнире UFC on ESPN 61 в ночь на 11 августа. Вечер ММА состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ориентировочное время начала боя Сантос — Чендлер — после 02.30 по московскому времени.

Трансляция турнира UFC on ESPN 61 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и на платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

Профессиональный рекорд 34-летней Сантос — 14-8-0. На счету 30-летней Чендлер рекорд в ММА — 6-2-0.

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