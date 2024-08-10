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Сегодня, 21:45

Яна Сантос (Куницкая) — Челси Чендлер: смотреть трансляцию боя UFC

Яна Сантос проведет поединок против Челси Чендлер на UFC on ESPN 61
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Яна Куницкая.
Фото Соцсети

Россиянка Яна Сантос (в девичестве Куницкая) проведет поединок в легчайшем весе против американки Челси Чендлер на турнире UFC on ESPN 61 в ночь на 11 августа. Вечер ММА состоится на арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ориентировочное время начала боя Сантос — Чендлер — после 02.30 по московскому времени.

Трансляция турнира UFC on ESPN 61 в полном объеме будет доступна на телеканале «Матч! Боец» и на платном онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Основной кард бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ».

Профессиональный рекорд 34-летней Сантос — 14-8-0. На счету 30-летней Чендлер рекорд в ММА — 6-2-0.

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Челси Чендлер
Яна Куницкая
UFC
ММА
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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