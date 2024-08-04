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Сегодня, 03:56

Умар Нурмагомедов проведет бой за титул UFC с победителем поединка Двалишвили — О'Мэлли

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт заявил, что российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов проведет титульный поединок против победителя боя Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли.

В ночь с 3 на 4 августа Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей в главном бою турнира UFC on ABC 7, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ).

«Дана сказал мне, что Умар встретится с победителем боя Мераб — О'Мэлли», — заявил журналист Кевин Йол.

Бой Мераб Двалишвили — Шон О'Мэлли состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и станет главным поединком турнира UFC 306.

Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
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