В субботу, 26 августа в Сингапуре состоится турнир UFC Fight Night 225. В главном событии вечера смешанных единоборств экс-чемпион американского промоушена в полулегком весе Макс Холлоуэй подерется с корейцем Чон Чхан Сон, известным как «Корейский Зомби». Турнир пройдет на «Singapore Indoor Stadium». Основной кард стартует в 15.00 по московскому времени. Главный бой ожидается в 17.30 мск.

Прямой эфир главного боя UFC Fight Night 225 покажут на телеканале «Матч ТВ». Видеотрансляцию в полном объеме можно посмотреть на телеканале «Матч Боец» и официальной платформе UFC Fight Pass.

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