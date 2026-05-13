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Аспиналл — о поражении Чимаева: «Считал, что Хамзат легко выиграет этот бой. Как же я ошибался!»

Сергей Ярошенко

Чемпион UFC в тяжелом весе британец Том Аспиналл прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с американцем Шоном Стриклендом.

«Если честно, считал, что Хамзат легко выиграет этот бой. Как же я ошибался! Шон здорово подготовился и показал, что даже Чимаеву можно бросить вызов. Теперь я хотел бы увидеть второй бой. Хочу увидеть реванш», — заявил спортсмен на своем YouTube-канале.

На турнире UFC 328 Чимаев уступил раздельным судейским решением, потеряв чемпионский титул в среднем весе.

Хамзат Чимаев и&nbsp;Шон Стрикленд.Чимаеву нужно становиться универсальнее. Здоровье не позволяет ему только бороться

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Том Аспиналл
Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
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