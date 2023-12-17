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Сегодня, 03:15

Уланбеков — Дарден: смотреть трансляцию боя UFC 296 в прямом эфире

Поединок Уланбеков — Дарден на UFC 296 пройдет в рамках раннего предварительного карда
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Тагир Уланбеков.
Фото Известия

Российский боец смешанного стиля Тагир Уланбеков проведет поединок в наилегчайшем весе с американцем Коди Дарденом на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 в ночь на воскресенье, 17 декабря. Их бой пройдет в рамках раннего предварительного карда.

Трансляцию основного карда в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 296.

Последний поединок 32-летний Уланбеков провел в еще ноябре 2022 года, победив удушением гильотиной в первом раунде американца Нейта Мэннеса. Всего на его счету три победы в четырех поединках в октагоне. Россиянин занимает 12-е место в рейтинге лучших бойцов наилегчайшего веса UFC. На предстоящем турнире UFC 296 он проведет свой бой против американца Коди Дардена.

Дарден — американский боец ММА, выступающий в наилегчайшем весе. Его дебютный поединок состоялся 25 марта 2016 года, сейчас в активе спортсмена 16 побед, 4 проигрыша и 1 ничья.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Коди Дарден
Тагир Уланбеков
UFC
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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