Мовсар Евлоев победил Арнольда Аллена на UFC 297

Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (18-0) сохранил идеальный рекорд, одолев четвертого номера рейтинга британца Арнольда Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.

В третьем раунде Аллен нанес несколько запрещенных ударов, когда Евлоев тремя точками (ногами и рукой) одновременно касался канваса.

Евлоев ни разу не заканчивал поединок в UFC досрочно — все его восемь боев дошли до решения судей.

Эта победа позволит россиянину войти в топ-5 рейтинга полулегкого дивизиона и в значительной степени приблизиться к бою за титул.