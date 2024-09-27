Менеджер Яна: «Петр мотивирован вернуться и напомнить всем о себе»

Саят Абдрахманов, менеджер бойца Петра Яна, рассказал о том, как шли переговоры об организации поединка против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвесона Фигередо.

«Пять раундов — это дистанция Петра. Фигередо очень опасен в первых раундах и обладает нокаутирующей мощью, но, я думаю, на долгой дистанции, да и в принципе в целом, Петр будет иметь преимущество. Сейчас Петр полностью восстановился после операции, прошел реабилитацию и очень мотивирован, чтобы вернуться и напомнить всем и всему дивизиону о себе», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Бой Яна и Фигередо станет главным событием турнира UFC Fight Nights в Макао, который пройдет 23 ноября.