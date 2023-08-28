Макс Холлоуэй рассказал, при каком условии поднимется в полусредний вес

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) заявил, что его цель — вернуть пояс чемпиона в полулегком дивизионе, а затем он готов подняться в легкий или полусредний вес.

«Как я уже сказал, я хочу вернуть себе титул, — приводит слова Холлоуэя издание MiddleEasy. — Я хочу защитить его несколько раз и после этого, возможно, подняться на одну-две весовые категории, чтобы получить еще больше титулов, так что посмотрим, что произойдет, ведь все возможно. Все, что мне нужно делать, — это сосредоточиться и продолжать работать».

Холлоуэй победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.