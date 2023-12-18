Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:03

Камил Гаджиев: «Махачев — боец года из России»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что именно чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (25-1) является лучшим российским бойцом 2023 года.

«Андрей Корешков назвал Романа Копылова бойцом года из России? На мой взгляд, боец года из России — это Ислам Махачев, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Кто-то скажет, что я субъективен, мы земляки, но даже на бумаге со мной надо соглашаться: две защиты чемпионского пояса — это нереальный уровень. Один очень тяжелый бой, второй — очень крутой. Две защиты [титула]. Ислам — номер один в рейтинге pound-for-pound, а Андрей Корешков предположил, что не он первый номер в российском рейтинге этого года. Не совсем логично.

Но я думаю, что Андрюха имел в виду — и я в этом согласился бы с ним, — назвав Копылова самым прогрессирующим бойцом России, то есть кто в этом году выстрелил, если брать год как отрезок, и в этом году самый, наверное, динамичный путь прошел Копылов. Здесь я с ним полностью согласился бы, если бы речь шла именно об этом».

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M3cH9Wa2XFo
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Петр Ян: «Бой с Конором по боксу? Нет ничего нереального»
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бернс: «Стрикленд вежливо попросил нас отойти, прежде чем прыгнуть на дю Плесси»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости