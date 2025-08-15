Экс-чемпион UFC Адесанья рассказал, в каком случае дю Плесси может финишировать Чимаева

Бывший чемпион UFC Исраэль Адесанья прокомментировал предстоящий бой между чемпионом в среднем весе Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 319.

«Хамзат быстро начинает. Дрикус будет держаться на расстоянии, используя свое дальнобойное оружие — как удары ногами, так и джебы. Я вижу это так: либо Хамзат выходит, хватает Дрикуса, затаскивает его в глубокие воды в первом или втором раунде и финиширует его. Или же Дрикусу удается найти оружие против безумного стиля Хамзата и проявить готовность не сдаваться. В таком случае в третьем, четвертом или пятом раунде он сам смог бы финишировать его», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Турнир UFC 319 пройдет в Чикаго в ночь на воскресенье 17 августа.