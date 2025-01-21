Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 03:03

Двалишвили обманул атлетическую комиссию перед боем на UFC 311 с Умаром Нурмагомедовым

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал, как обманул атлетическую комиссию штата Калифорния перед боем UFC 311 с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«В Калифорнии очень строгая комиссия. Они проверяли буквально все мое тело в четверг. Я был в брюках, и парень из комиссии попросил показать ему ногу. Я приподнял свою левую штанину, а он продолжал что-то говорить. Затем он попросил показать ему вторую ногу, и я вновь показал ему левую ногу», — сказал Двалишвили в подкасте Ариэля Хельвани.

В соглавном событии вечера турнира UFC 311 в поединке за звание чемпиона лиги в легчайшем весе Мераб Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым единогласным решением судей.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
«Зенит»: Луис Энрике — на вход, Артур и Вендел — на выход. Все подробности трансферов
Тренер «МЮ» Аморим назвал свою команду худшей в истории клуба
«Зенит» скоро объявит о сделке на 40 млн, «Динамо» нашло топовых россиян вместо Бителло. Трансферные слухи РПЛ
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Популярное видео
«Спартак» избавился от канадца, дебют сына Кошечкина
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
СКА снова проигрывает. Что будет дальше?
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Магомед Анкалев против Алекса Перейры: дата и турнир с боем UFC

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости