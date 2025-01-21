Двалишвили обманул атлетическую комиссию перед боем на UFC 311 с Умаром Нурмагомедовым

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал, как обманул атлетическую комиссию штата Калифорния перед боем UFC 311 с россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«В Калифорнии очень строгая комиссия. Они проверяли буквально все мое тело в четверг. Я был в брюках, и парень из комиссии попросил показать ему ногу. Я приподнял свою левую штанину, а он продолжал что-то говорить. Затем он попросил показать ему вторую ногу, и я вновь показал ему левую ногу», — сказал Двалишвили в подкасте Ариэля Хельвани.

В соглавном событии вечера турнира UFC 311 в поединке за звание чемпиона лиги в легчайшем весе Мераб Двалишвили одержал победу над Умаром Нурмагомедовым единогласным решением судей.