Чарльз Оливейра надеется подраться с Махачевым до Рамадана

Тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Чарльза Оливейры (34-9) Диего Лима заявил, что они надеются встретиться с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) в марте.

«Чарльз хочет провести реванш с Махачевым в марте [на UFC 299] до Рамадана, так что это будет наш основной фокус в переговорах с UFC, — сказал Лима Sherdog. — Но если UFC хочет, чтобы мы подождали, мы сделаем это. Мы не торопимся. Самое главное для нас — чтобы Чарльз в следующий раз встретился с Исламом.

Это будет шахматный поединок. Приоритетом для нас будет бой в марте, но, конечно, мечтой Чарльза является бой за пояс перед родными фанатами. UFC уже объявила бой [Шона О'Мэлли и Марлона Веры] в качестве титульного поединка на UFC 299. На UFC 300 может состояться бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, а в апреле будет Рамадан, так что UFC 301 в мае может стать возможным".

Рамадан в 2024 году начнется 10 марта и продолжится до 9 апреля.

Махачев и Оливейра должны были провести реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Однако бразилец получил травму и его заменил действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-3).