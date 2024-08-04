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Сегодня, 10:40

Кори Сэндхаген: «Умар Нурмагомедов — настоящий боец мирового уровня»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (17-5) прокомментировал поражение Умару Нурмагомедову (18-0).

«Это был тяжелый поединок. Умар — настоящий боец мирового уровня, и для меня было честью соперничать с одним из лучших. Поздравляю его!

Я намерен продолжать работать над собой и становиться лучше, как всегда. Спасибо за поддержку! Я люблю вас, друзья. Мир», — написал американец в соцсетях.

Нурмагомедов победил Сэндхагена единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
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