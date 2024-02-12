Умар Нурмагомедов назвал президента Аргентины Милея «дебилом»

Боец ММА Умар Нурмагомедов оскорбил президента Аргентины Хавьера Милея.

Ранее СМИ сообщали, что глава государства призвал снести мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Религиозное сооружение является третьим по значимости для мусульман после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине.

«Дебил», — написал Нурмагомедов в соцсети.

28-летний боец UFC провел за карьеру 16 боев и одержал 16 побед, при этом 9 поединков россиянин завершил досрочно.

В следующем месяце у Нурмагомедова запланирован бой с представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом. Поединок пройдет на турнире UFC Fight Night 238 в ночь на 3 марта в штате Невада (США).