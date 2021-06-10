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Дацик: «За три дня узнал, что дали реванш недоТайсону пижону»

19:00
Вячеслав Дацик. Фото Instagram
Вячеслав Дацик. Фото Instagram
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Российский тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал предстоящий реванш с Тайсоном Дижоном.

«Я готовился к другому сопернику — более серьезному. За три дня узнал, что дали реванш «недоТайсону пижону», — сказал Дацик в интервью «СЭ».

На вопрос о том, достаточно ли трех дней на подготовку к Тайсону, «Рыжий Тарзан» ответил следующее:

«Это не тот соперник, под которого нужно готовиться», — заявил Вячеслав.

В первом бою, который состоялся в феврале этого года, Дацик победил Тайсона нокаутом. Повторный поединок состоится завтра в Москве в Vegas City Hall.

(Ислам Бабаджанов)

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