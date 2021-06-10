Дацик: «За три дня узнал, что дали реванш недоТайсону пижону»
19:00
Российский тяжеловес Вячеслав Дацик прокомментировал предстоящий реванш с Тайсоном Дижоном.
«Я готовился к другому сопернику — более серьезному. За три дня узнал, что дали реванш «недоТайсону пижону», — сказал Дацик в интервью «СЭ».
На вопрос о том, достаточно ли трех дней на подготовку к Тайсону, «Рыжий Тарзан» ответил следующее:
«Это не тот соперник, под которого нужно готовиться», — заявил Вячеслав.
В первом бою, который состоялся в феврале этого года, Дацик победил Тайсона нокаутом. Повторный поединок состоится завтра в Москве в Vegas City Hall.
(Ислам Бабаджанов)
Читайте также
2
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю