Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

UFC отменила турниры в Саскатуне и Остине

00:14

Ultimate Fighting Championship отменила мероприятия, запланированные на 20 июня и 27 июня. Турниры с Саскатуне и Остине не состоятся в следующем месяце.

«В связи с действующими национальными и провинциальными ограничениями на проведение общественных собраний, турнир UFC Fight Night, первоначально запланированный на 20 июня в «СаскТел Центре», не будет проходить, как запланировано в Саскатуне. UFC надеется провести событие в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

«Из-за ограничений, касающихся публичных мероприятий, турнир UFC Fight Night, первоначально запланированный на 27 июня, не будет проходить, как запланировано в Остине. UFC надеется провести событие в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции в лучшем приложении года от БК «Лига Ставок».

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир