UFC отменила турниры в Саскатуне и Остине

Ultimate Fighting Championship отменила мероприятия, запланированные на 20 июня и 27 июня. Турниры с Саскатуне и Остине не состоятся в следующем месяце.

«В связи с действующими национальными и провинциальными ограничениями на проведение общественных собраний, турнир UFC Fight Night, первоначально запланированный на 20 июня в «СаскТел Центре», не будет проходить, как запланировано в Саскатуне. UFC надеется провести событие в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

«Из-за ограничений, касающихся публичных мероприятий, турнир UFC Fight Night, первоначально запланированный на 27 июня, не будет проходить, как запланировано в Остине. UFC надеется провести событие в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

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