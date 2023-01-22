UFC 283: Хилл победил Тейшейру и другие результаты турнира

В Рио-де-Жанейро завершился турнир UFC 283, в главном бою которого Джамал Хилл (12-1) победил Гловера Тейшейру (33-9) единогласным решением судей. Приводим результаты всех боев турнира.

Полутяжелый вес: Джамал Хилл (США) победил Гловера Тейшейру (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Брэндон Морено (Мексика) победил Дейвесона Фигередо (Бразилия) — TKO, 3-й раунд.

Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия) победил Нила Мэгни (США) — Сабмишн, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Джессика Андраде (Бразилия) победила Лорен Мерфи (США) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Джонни Уокер (Бразилия) победил Пола Крейга (Шотландия) — TKO, 1-й раунд.

Полутяжелый вес: Игорь Потеря (Украина) победил Маурисио Руа (Бразилия) — TKO, 1-й раунд.

Средний вес: Брунно Феррейра (Бразилия) победил Грегори Родригеса (Бразилия) — KO, 1-й раунд.

Легкий вес: Тиаго Мойзес (Бразилия) победил Мелкизаэля Косту (Бразилия) — Сабмишн, 2-й раунд.

Полусредний вес: Габриэль Бонфим (Бразилия) победил Мунира Лаззеза (Тунис) — Сабмишн, 1-й раунд.

Тяжелый вес: Жаилтон Алмейда (Бразилия) победил Шамиля Абдурахимова (Россия) — TKO, 2-й раунд.

Наилегчайший вес: Коди Стаманн (США) победила Луан Ласерду (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Исмаэль Бонфим (Бразилия) победил Терренс Маккинни (США) — KO, 2-й раунд.

Полусредний вес: Николас Дэлби (Дания) победил Варллея Алвеша (Бразилия) — Раздельное решение судей.

Полулегкий вес: Жозиана Нуньес (Бразилия) победила Ника Агирра (Франция) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Даниэль Маркос (Перу) победила Зару Фэйрн дос Сантос (Бразилия) — KO, 2-й раунд.