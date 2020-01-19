Серроне выписан из больницы после боя с Макгрегором
11:28
Американец Дональд Серроне, проигравший ирландцу Конору Макгрегору нокаутом в первом раунде, выписан из больницы. Сразу после поединка он был туда отправлен. Предпалогалось, что у него может быть перелом носа.
По информации журналиста ESPN Бретта Окамото, с Серроне все хорошо.
Напомним, что поединок продлился менее 40 секунд. Серроне пропустил несколько точных ударов. На его правом глазу образовалась сильная гематома.
Для ирландца это был первый поединок после 15-месячного отсутствия в UFC.
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