Серроне выписан из больницы после боя с Макгрегором

Американец Дональд Серроне, проигравший ирландцу Конору Макгрегору нокаутом в первом раунде, выписан из больницы. Сразу после поединка он был туда отправлен. Предпалогалось, что у него может быть перелом носа.

По информации журналиста ESPN Бретта Окамото, с Серроне все хорошо.

Напомним, что поединок продлился менее 40 секунд. Серроне пропустил несколько точных ударов. На его правом глазу образовалась сильная гематома.

Для ирландца это был первый поединок после 15-месячного отсутствия в UFC.