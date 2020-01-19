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Серроне выписан из больницы после боя с Макгрегором

11:28
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Американец Дональд Серроне, проигравший ирландцу Конору Макгрегору нокаутом в первом раунде, выписан из больницы. Сразу после поединка он был туда отправлен. Предпалогалось, что у него может быть перелом носа.

По информации журналиста ESPN Бретта Окамото, с Серроне все хорошо.

Напомним, что поединок продлился менее 40 секунд. Серроне пропустил несколько точных ударов. На его правом глазу образовалась сильная гематома.

Для ирландца это был первый поединок после 15-месячного отсутствия в UFC.

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