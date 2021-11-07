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Роуз Намаюнас: «Я понимала, что выиграла бой, но отдаю ей должное — она сильно прибавила»

08:04
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Чемпионка UFC в соломенном весе Роуз Намаюнас поделилась эмоциями после победы над Вейли Жанг.

«Это был совсем другой бой, — сказала Намаюнас в октагон-интервью после поединка. — Я была в принципе уверена, что выиграла бой, не беспокоилась о результате. Первые два раунда были близкими, не совсем понимала, кто их выиграл. Но я была в моменте, продолжала делать свою работу. Я знала, что в этот раз она будет драться гораздо упорнее. И она значительно прибавила, отдаю ей должное. Теперь я знаю, над чем мне работать. Что дальше? Я увлечена созданием Академий Земных кораблей (разновидность солнечного пассивного дома, сделанного с использованием натуральных и вторичных материалов — прим.), хотелось бы вернуться к этому делу после боя».

Намаюнас победила Жанг раздельным решением на UFC 267 и защитила пояс соломенного веса.

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Никита Горшенин все материалы автора
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