Чемпионка UFC в соломенном весе Роуз Намаюнас поделилась эмоциями после победы над Вейли Жанг.

«Это был совсем другой бой, — сказала Намаюнас в октагон-интервью после поединка. — Я была в принципе уверена, что выиграла бой, не беспокоилась о результате. Первые два раунда были близкими, не совсем понимала, кто их выиграл. Но я была в моменте, продолжала делать свою работу. Я знала, что в этот раз она будет драться гораздо упорнее. И она значительно прибавила, отдаю ей должное. Теперь я знаю, над чем мне работать. Что дальше? Я увлечена созданием Академий Земных кораблей (разновидность солнечного пассивного дома, сделанного с использованием натуральных и вторичных материалов — прим.), хотелось бы вернуться к этому делу после боя».

Намаюнас победила Жанг раздельным решением на UFC 267 и защитила пояс соломенного веса.