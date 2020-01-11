Подтверждена дата реванша Андраде и Намаюнас

Бывшие чемпионки UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде проведут очный бой. Подтверждено, что поединок войдет в кард турнира UFC 249 в Бруклине, сообщает официальный сайт орагнизации.

Именно Андраде отобрала у Намаюнас пояс чемпионки дивизиона, нокаутировав соперницу в главном бою турнира UFC 237. Однако уже в следующей схватке бразильская спортсменка уступила пояс Вэйли Жанг.

На счету 27-летней Намаюнас 11 побед при 4 поражениях. 28-летняя Андраде имеет за плечами 20 побед и 7 поражений.

Турнир UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине. Главным боем вечера станет титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.