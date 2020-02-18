Новоселов рассказал, будет ли он драться с Дациком

Российский боец Максим Новоселов ответил на вопрос о возможности проведения поединка с самым скандальным бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком. Новоселов в конце апреля 2019 года сам вызвал Дацика на бой.

Планировалось, что поединок состоится 29 июня 2019 года в Калининграде. Однако этот бой пришлось отменить. Спортивные СМИ сообщали, что Дацик не может биться, так как ему сломали челюсть.

— С Дациком сейчас точно бой не состоится, он пока находится под следствием, в следственном изоляторе, — цитирует Новоселова РЕН ТВ. — И, в принципе, на тот момент, когда мы хотели провести бой, Вячеслав было не подготовлен. Ему было время дано. Вот случилось так, что он попал опять туда, откуда вышел вновь. Если он, конечно, выйдет и захочет продолжить карьеру, мы проведем с ним бой. Но я считаю, что он пока не готов.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что Вячеслав Дацик был задержан при попытке незаконного пересечения границы. Спортсмен, отбывший несколько реальных сроков по уголовным делам, хотел вместе со своим знакомым на лодке переплыть из России в Эстонию, но был задержан пограничниками в Ленинградской области. Сланцевский городской суд отправил мужчину под арест до конца февраля 2020 года.

На данный момент 46-летний Новоселов готовится к поединку с Игорем Кузнецовым. Бои состоится 23 февраля в рамках WTKF в Белоруссии. В главном бою этого турнира встретятся Сергей Харитонов и Фернандо Родригес.

В этот же день, 23 февраля, проведут поединок легенды бокса Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри?, а также россиянин Петрос Ананян и Субриэль Матиас.