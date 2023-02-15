Даниэль Кормье: «Махачев выиграл у Волкановски. Ему не нужен реванш»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что чемпиону легкого дивизиона Исламу Махачеву (24-1) нет смысла давать чемпиону в полулегком весе Александру Волкановски (25-2) незамедлительный матч-реванш.

«Я не уверен, что прямо сейчас нам нужен матч-реванш. Я думаю, то, что сделал Александр Волкановски, — впечатляюще. Сомневаюсь, что Исламу нужно проводить реванш прямо сейчас, потому что он выиграл бой», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Также Кормье похвалил Волкановски за то, как он верит в свои силы.

«Люди всегда хотели дискредитировать Александра Волкановски. Но не сейчас. Этот парень верит в себя больше, чем любой другой боец, которого я видел за очень долгое время, и он должен верить, потому что у него есть навыки, чтобы конкурировать с кем угодно», — резюмировал Кормье.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.