"Конор считал себя главным, но сейчас он выглядит посредственно". Отец Нурмагомедова - о Макгрегоре

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в интервью ТАСС рассказал о негативном отношении к ирландцу Конору Макгрегору.

– Макгрегору еще интересно драться?

– Ему интересно зарабатывать деньги, ему можно и не драться. Но он не может сейчас терпеть то, что происходит в UFC. Конор считал себя главным, но сейчас он выглядит посредственно. На Ближнем Востоке к нему интерес и вовсе только негативный. За его выходки, за оскорбление религии, за оскорбление семьи, государственности. Для него на первом месте стоит заработок. И я думаю, что он на вторых позициях. Даже то, что сделал Диас, – это было сделано для пиара боя.

– Вы о его провокациях в адрес Хабиба?

– Да. Хабиб с командой сидел спокойно. Какие у Диаса были шансы? Что будет от того, что Диас проходит мимо с бутылкой пива и что-то говорит? Но Хабиб должен быть терпеливым, он не должен расстраивать своих болельщиков. Хотя они могут встретиться. В любое время. На улице, в октагоне – один на один. Мы готовы. На этом уровне Хабибу не стоит срываться, ведь у него уже назначен бой. А у Диаса – ничего. Хабиба в десять раз больше наказали, чем Конора, И если что-то случится, то накажут уже в двадцать раз больше.