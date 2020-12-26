Исмаилов оштрафован за драку на турнире в Москве

Кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца Магомеда Исмаилова за драку на турнире Fight Nights Global Winter Cup, сообщает ТАСС. Он признан виновным в «грубом нарушении правил поведения зрителей» на спортивных соревнованиях. Боец оштрафован на 10 тысяч рублей.

В четверг, 24 декабря, после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошел Владимир Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. Тот поднялся, между спортсменами началась потасовка, переросшая в массовую драку.