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Исмаилов оштрафован за драку на турнире в Москве

Кунцевский суд Москвы оштрафовал бойца Магомеда Исмаилова за драку на турнире Fight Nights Global Winter Cup, сообщает ТАСС. Он признан виновным в «грубом нарушении правил поведения зрителей» на спортивных соревнованиях. Боец оштрафован на 10 тысяч рублей.

В четверг, 24 декабря, после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошел Владимир Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. Тот поднялся, между спортсменами началась потасовка, переросшая в массовую драку.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/10360519

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