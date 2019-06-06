Хабиб Нурмагомедов: "Всегда будут вызовы и сложности, просто продолжай идти"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к поединку с американцем Дастином Порье. Бой состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.

– Всегда будут вызовы и сложности, просто продолжай идти. 93 дня до UFC 242, – написал Нурмагомедов в своем Инстаграме.

​Во вторник россиянин подписал новый контракт с UFC. Менеджер бойца Али Абдель-Азиз сообщил, что Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом организации. На счету спортсмена 27 побед и ни одного поражения.

Нурмагомедов получил соперника. Порье – лучший вариант?