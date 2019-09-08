Глушаков отреагировал на победу Хабиба
02:06
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в Instagram отреагировал на победу Хабиба Нурмагомедова. Российский боец победил Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби.
«28-0. Чемпион UFC», — написал Глушаков.
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
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