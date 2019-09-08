Глушаков отреагировал на победу Хабиба

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в Instagram отреагировал на победу Хабиба Нурмагомедова. Российский боец победил Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби.

«28-0. Чемпион UFC», — написал Глушаков.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция