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Глушаков отреагировал на победу Хабиба

02:06
История в Instagram Дениса Глушакова. Фото instagram.com/glushak8/
История в Instagram Дениса Глушакова. Фото instagram.com/glushak8/
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков на своей странице в Instagram отреагировал на победу Хабиба Нурмагомедова. Российский боец победил Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби.

«28-0. Чемпион UFC», — написал Глушаков.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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