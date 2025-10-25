Федор Емельяненко хочет провести бой с Филиповичем в Сербии весной 2026 года

Федор Емельяненко хочет провести боксерский бой с хорватом Мирко Филиповичем в Сербии в конце апреля-начале мая 2026 года.

«Сербия — моя любимая страна. После, конечно, моей родины России. У нас с Мирко много поклонников. Вот почему я приглашаю Мирко провести бой в Сербии. Если все пройдет хорошо, то бой будет запланирован на конец апреля или начало мая. Мы хотим порадовать наших зрителей боем не в России или Хорватии, а в Сербии», — сказал 49-летний Емельяненко в интервью сербскому телеканалу Arena TV.