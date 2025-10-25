Бокс/ММА
25 октября 2025, 14:20

Федор Емельяненко хочет провести бой с Филиповичем в Сербии весной 2026 года

Отдел единоборств «СЭ»

Федор Емельяненко хочет провести боксерский бой с хорватом Мирко Филиповичем в Сербии в конце апреля-начале мая 2026 года.

«Сербия — моя любимая страна. После, конечно, моей родины России. У нас с Мирко много поклонников. Вот почему я приглашаю Мирко провести бой в Сербии. Если все пройдет хорошо, то бой будет запланирован на конец апреля или начало мая. Мы хотим порадовать наших зрителей боем не в России или Хорватии, а в Сербии», — сказал 49-летний Емельяненко в интервью сербскому телеканалу Arena TV.

Мирко Крокоп и&nbsp;Федор Емельяненко.«После первого раунда я был мертв...» Федор Емельяненко vs Мирко Крокоп: 20 лет великому бою
Федор Емельяненко
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Актер Сычев: «Тактаров — хороший парень, легенда. Первый из советских людей шагнул в США, где стал чемпионом»

Участники чемпионата по рукопашному бою в Сургуте устроили массовую драку

