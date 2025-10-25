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25 октября 2025, 14:10

Актер Сычев: «Тактаров — хороший парень, легенда. Первый из советских людей шагнул в США, где стал чемпионом»

Артем Бухаев
Корреспондент

Актер Владимир Сычев в разговоре с «СЭ» оценил достижения победителя турнира UFC 6 Олега Тактарова.

«Олег — хороший парень, мы давно с ним дружим, хорошо общаемся, работали в нескольких проектах. Он первый из наших советских людей шагнул в США и стал чемпионом. Даже первый из Евразии! Тактаров — легенда. Он достиг и успехов в Голливуде, снимался в кассовых проектах, везде был органичен. И в России у него много проектов. Если зрителю нравится, если его приглашают, значит, его любят», — сказал Сычев «СЭ» на мероприятии движения «Здоровое Отечество».

На счету Тактарова 17 побед в ММА при 5 поражениях и 2 ничьих.

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Олег Тактаров
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