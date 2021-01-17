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Эльдар Эльдаров защитил титул чемпиона Brave в суперлегком весе

01:42
Эльдар Эльдаров. Фото Instagram
Эльдар Эльдаров. Фото Instagram

Российский боец Эльдар Эльдаров победил бразильца Леонардо Мафру на совместном турнире Brave и клуба «Крепость», который прошел в субботу в Красной поляне на WOW Arena.

Эльдаров выиграл техническим нокаутом — врачи не выпустили Мафру на второй раунд. Россиянин защитил титул чемпиона Brave в суперлегком весе.

На счету 29-летнего Эльдарова 13 побед и 1 поражение в ММА. У 31-летнего Мафры 15 побед и 6 поражений.

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