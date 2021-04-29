Артем Тарасов рассказал подробности потасовки с вице-президентом «АльфаСтрахования»

Российский боец ММА Артем Тарасов рассказал «СЭ» подробности конфликта с вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным. 28 апреля Тарасов и Никита Солонин были задержаны в Санкт-Петербурге.

«Мы ехали после боя. Никита спал, никого не трогал. Он закинул ноги на соседнюю кушетку, там никого не было. Девушка сделала ему замечание, после чего Никита ноги убрал. Там был пьяный мужик, который начал гнать на Никиту: называть его малолеткой и агрессировать. Никита, естественно, ответил ему. Закончилось все тем, что мы разбирались на перроне. Мужчина вызвал полицию. Он оказался какой-то «большой шишкой», о чем изначально нам заявлял. Хотя его никто не трогал. Я старался их разнять. Ситуация получилась странная. Пацаны, которые приняли нас на вокзале, не понимали, причем здесь я. Я сначала был на стороне мужчины, но когда он стал вести себя неадекватно, я у него спросил, почему он так себя ведет. Сначала нам хотели сделать уголовную статью: искали, искали, но ничего не нашли. Как все журналисты разъехались, нас выпустили. В полиции испугались такого резонанса», — сказал Тарасов «СЭ».

Также Тарасов заявил, что девушка, сделавшая замечания, никакого отношения к Сорокину не имеет.

«Они не были знакомы. Я так понимаю, он пытался ее склеить, но у него не получилось. Я проснулся чуть пораньше Никиты и видел, что они общались. Видимо, он подумал, что это хороший способ выделиться», — добавил Тарасов.

Во вторник вечером Тарасов сообщил в Instagram, что его вместе с другом Никитой Солониным доставили в отдел полиции на Московском вокзале в Петербурге. В среду в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что от персонала поезда, который ехал из Москвы в Петербург, поступило сообщение о драке. По версии полиции, Тарасов и Солонин оскорбляли пассажира поезда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и выражались нецензурной бранью.

(Илья Андреев)