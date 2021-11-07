Джастин Гэтжи: «Мы с Чэндлером живем не в то время. Должны были бы драться в Колизее насмерть»

Боец легкого веса UFC Джастин Гэтжи прокомментировал победу над Майклом Чэндлером.

«Я ничему не удивлен, знал, что этот засранец развяжет войну. Он воин, мы с ним живем в неправильную эпоху, мы должны были бы драться насмерть в Колизее. Удивил ли он меня способностью держать удар? Нет, на этом уровне, где столько стоит на кону, ты должен отключить наглухо, чтобы выиграть. Я жду декабря и захожу следующим на очередь в титульник. Хочу драться с Оливейрой в Бразилии или с Порье в Луизиане — мне плевать», — сказал Гэтжи в октагон-интервью после боя.

Гэтжи победил Чэндлера единогласным решением на UFC 268 в Нью-Йорке.