Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Марлон Вера оформил 10-й фронткик-нокаут в истории UFC

07:07

Боец легчайшего веса UFC Марлон Вера победил Фрэнки Эдгаром фронткик-нокаутом на UFC 268.

Это десятый финиш данным ударом в истории промоушена

Публикация от Обзор и аналитика UFC (@ufc_fast)

Февраль 2011-го / Андерсон Сильва нокаутировал фронт-киком Витора Белфорта

Апрель 2011-го / Лиото Мачида нокаутировал фронт-киком в прыжке Рэнди Кутюра

Декабрь 2012-го / Бен Эллоуэй нокаутировал Мануэля Родригеса

Август 2013-го / Трэвис Браун нокаутировал Алистара Оверима

Январь 2017-го / Яир Родригес нокаутировал Би Джея Пенна

Май 2018-го / Лиото Мачида нокаутировал Витора Белфорта

Ноябрь 2019-го / Магомед Анкалаев нокаутировал Дальча Лунджиамбула

Октябрь 2020-го / Александр Волков нокаутировал Уолта Харриса фронт-киком в корпус

Ноябрь 2020-го / Джина Мазани нокаутировала Рэйчел Остович фронт-киком в печень

Ноябрь 2021-го / Марлон Вера нокаутировал Фрэнки Эдгара

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора
Читайте также
Золотой год «пляжников». Россия в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок
Зеленский уволил ответственного за черный список россиян чиновника
0