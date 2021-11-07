Марлон Вера оформил 10-й фронткик-нокаут в истории UFC
Боец легчайшего веса UFC Марлон Вера победил Фрэнки Эдгаром фронткик-нокаутом на UFC 268.
Это десятый финиш данным ударом в истории промоушена
Февраль 2011-го / Андерсон Сильва нокаутировал фронт-киком Витора Белфорта
Апрель 2011-го / Лиото Мачида нокаутировал фронт-киком в прыжке Рэнди Кутюра
Декабрь 2012-го / Бен Эллоуэй нокаутировал Мануэля Родригеса
Август 2013-го / Трэвис Браун нокаутировал Алистара Оверима
Январь 2017-го / Яир Родригес нокаутировал Би Джея Пенна
Май 2018-го / Лиото Мачида нокаутировал Витора Белфорта
Ноябрь 2019-го / Магомед Анкалаев нокаутировал Дальча Лунджиамбула
Октябрь 2020-го / Александр Волков нокаутировал Уолта Харриса фронт-киком в корпус
Ноябрь 2020-го / Джина Мазани нокаутировала Рэйчел Остович фронт-киком в печень
Ноябрь 2021-го / Марлон Вера нокаутировал Фрэнки Эдгара
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