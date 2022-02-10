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Сегодня, 03:15

Деррик Льюис заявил, что не смотрел бой Нганну, потому что не нашел рабочую пиратскую ссылку

Никита Горшенин
Корреспондент

Третий номер тяжелого веса UFC Деррик Льюис во время медиа-дня к UFC 271 объяснил, почему он не смотрел бой Франсиса Нганну и Сирила Гана.

— У вас на этой неделе день рождения. Как отметили, съели что-то вкусное?

— Да. У меня была дополнительная тренировка с моей женой, мы попробовали кое-какие вещи, которые никогда не пробовали раньше...

— Смотрели ли вы бой Нганну с Ганом? Какие мысли?

— Не смотрел. Будь я проклят, если заплачу Франсису хоть какие-то деньги со своего кармана. Не собираюсь покупать его PPV. Пытался найти бесплатный стрим, но все ссылки были битые.

В ночь на 13 февраля Льюис подерется с Таем Туйвасой на UFC 271 в Хьюстоне.

Деррик Льюис
Франсис Нганну
ММА
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