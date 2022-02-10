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Исраэль Адесанья — о критике его тренера в адрес команды Хабиба: «Это вы у него и спросите»

Адесанья прокомментировал критику своего тренера в адрес команды Хабиба
Никита Горшенин
Корреспондент

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья на медиа-дне к UFC 271 поделился мнением о критике его тренера Юджина Бэермана в адрес команды Хабиба.

Ранее новозеландский специалист сказал, что Хабиб и его команда стали такими же, как все — много трештока и разговоров.

— Исраэль, ваш тренер Юджин недавно заявил, что он потерял уважение к дагестанской команде [Хабиба]. Что вы об этом думаете?

— Что именно он сказал?

— Он сказал, что они стали заниматься трештоком так же, как и все остальные, что они уже не просто дерутся, как раньше.

— Гммммм. Мне кажется, вам лучше спросить у самого Юджина. Думаю, понимаю о чем он говорит. Может быть, потому что... вы знаете, что они любят говорить: «Мы размажем», smash, и все дела. Не знаю, я лично ничего не заметил такого... Вам лучше спросить у него самого.

В ночь на 13 февраля Адесанья подерется с Робертом Уиттакером на UFC 271 в Хьюстоне.

Исраэль Адесанья
ММА
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