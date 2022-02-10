Исраэль Адесанья — о критике его тренера в адрес команды Хабиба: «Это вы у него и спросите»
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья на медиа-дне к UFC 271 поделился мнением о критике его тренера Юджина Бэермана в адрес команды Хабиба.
Ранее новозеландский специалист сказал, что Хабиб и его команда стали такими же, как все — много трештока и разговоров.
— Исраэль, ваш тренер Юджин недавно заявил, что он потерял уважение к дагестанской команде [Хабиба]. Что вы об этом думаете?
— Что именно он сказал?
— Он сказал, что они стали заниматься трештоком так же, как и все остальные, что они уже не просто дерутся, как раньше.
— Гммммм. Мне кажется, вам лучше спросить у самого Юджина. Думаю, понимаю о чем он говорит. Может быть, потому что... вы знаете, что они любят говорить: «Мы размажем», smash, и все дела. Не знаю, я лично ничего не заметил такого... Вам лучше спросить у него самого.
В ночь на 13 февраля Адесанья подерется с Робертом Уиттакером на UFC 271 в Хьюстоне.