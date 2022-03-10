Боец ММА Диего Санчес (30-13) заявил, что счастлив покинуть UFC, где ему недостаточно платили.

«Я не злюсь на UFC за то, что моя карьера в организации закончилась вот так, — сказал Санчес в интервью радио Just Scrap. — В UFC можно улучшить много аспектов, но они не прикладывают для этого усилий. Для них это просто бизнес, речь идет только о деньгах. Но боевые искусства — это другой вид спорта. В драках люди получают травмы, истекают кровью, жертвуют своим здоровьем ради развлечения фанатов и развития компании. Им нужно проявлять хотя бы чуточку любви и заботы к бойцам. Я счастлив, что сейчас я выступаю в другой организации, которая ценит меня и считает легендой.

UFC проделала большую работу по популяризации этого спорта, но она все равно жадная организация. Сколько миллиардов они должны заработать, прежде чем платить бойцам 10% от выручки? В NFL и NBA платят спортсменам 50%. В других видах спорта и вовсе по 60%. UFC ничего не платит. Бойцов на спаде они просто выбрасывают, словно мусор».

Санчес подерется с Кевином Ли (18-7) на EFC 46. Турнир состоится 11 марта на FLXcast Arena в Майами (Флорида, США).