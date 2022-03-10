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Сегодня, 16:53

Биспинг: «Чимаев водит машину, как психопат»

Бывший чемпион UFC Биспинг заявил, что Чимаев водит машину, как психопат
Давид Хачатрян

Аналитик и бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг заявил, что Чимаев водит машину, как психопат.

«Мы садимся в машину, за рулем Хамзат Чимаев, — сказал Биспинг на своем YouTube-канале. — Я не знаю, если ли у него водительские права. Я не знаю, сложно ли получить водительские права в Чечне. За рулем у этого засранца просто снесло крышу. Он водит машину, как психопат. Я просто испугался».

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.

Хамзат Чимаев
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