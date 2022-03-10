Абдель-Азиз рассказал, почему Хабиб вошел в Зал славы UFC раньше Андерсона Сильвы

Менеджер Хабиба Нурмагомедова (29-0) Али Абдель-Азиз заявил, что Дана Уайт уважает и ценит Хабиба, поэтому ввел россиянина в Зал славы раньше таких бойцов, как Андерсон Сильва (34-11).

«Хабиб — это тот парень, на которого мы хотим, чтобы наши дети были похожи, — сказал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Он великий. И если кто-то и заслуживает находиться в Зале славы, так это он. UFC ввели его в Зал славы раньше таких парней, как Андерсон Сильва. Я уверен, что Сильва будет в Зале славы, но это только показывает нам, как сильно Дана и UFC уважают Хабиба. Они признают его достижения и влияние, которое он оказал».

Нурмагомедов стал первым бойцом, которого включили в Зал славы UFC в 2022 году. Хабиб провел в UFC 13 боев, и ни разу не проиграл. Россиянин закончил карьеру с рекордом 29-0, защитив титул в легком весе против Джастина Гейджи (23-3) 24 октября 2020 года на UFC 254.