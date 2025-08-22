Рассмотрение прошения на УДО Ивана Емельяненко планируется 10 сентября

Промоутер Владимир Хрюнов назвал дату рассмотрения прошения на условно-досрочное освобождение бойца Ивана Емельяненко.

«Работаем и своих не бросаем. Рассмотрение прошения на условно-досрочное освобождение Ивана Емельяненко планируется 10 сентября», — цитирует Хрюнова ТАСС.

Емельяненко был осужден на 1,5 года и отбывает наказание в Белгородской области. Уголовное дело против спортсмена было возбуждено за участие в потасовке.