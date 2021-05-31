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ACA проведет свой первый турнир в Казани

17:03

Российский боец Венер Галиев проведет бой на турнире ACA 124 в Казани. Первый турнир состоится 11 июня.

В главном бою ACA 124 в ледовом дворце «Татьнефть Арены» Венер Галиев проведет бой против Хардесона Батисты. Пионер российских ММА, Венер Галиев в свои 45 лет доказывает, что возраст - только цифра, и продолжает сокрушать соперников. За плечами Галиева - 21 год выступления в ММА. На счету 32 профессиональные победы, включая 20 финишей.

В активе 28-летнего бразильца 15 побед, представитель ударной техники Батиста выходит на предстоящий бой после победы над Лукашом Коперой.

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