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Бой Эмеева с Варлеем Алвесом состоится 26 июня на турнире UFC Vegas 30

16:29

Бой российского бойца Рамазана Эмеева с бразильцем Варлеем Алвесом состоится в рамках турнира UFC Vegas 30. Турнир пройдет 26 июня в Лас-Вегас.

В своем прошлом бою Эмеев раздельным решением судей победил в январе немца Давида Заваду. Статистика россиянина в UFC — 5 побед и 1 поражение. Алвес в UFC одержал 8 побед и потерпел 4 поражения.

Также на турниое UFC Vegas 30 встретятся Александр Волков и Сирил Гейн.

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