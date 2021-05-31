Бой Эмеева с Варлеем Алвесом состоится 26 июня на турнире UFC Vegas 30
16:29
Бой российского бойца Рамазана Эмеева с бразильцем Варлеем Алвесом состоится в рамках турнира UFC Vegas 30. Турнир пройдет 26 июня в Лас-Вегас.
В своем прошлом бою Эмеев раздельным решением судей победил в январе немца Давида Заваду. Статистика россиянина в UFC — 5 побед и 1 поражение. Алвес в UFC одержал 8 побед и потерпел 4 поражения.
Также на турниое UFC Vegas 30 встретятся Александр Волков и Сирил Гейн.
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