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Гассиев заявил, что планирует объединить чемпионские пояса

Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что планирует стать чемпионом мира в супертяжелом весе по версии нескольких организаций.

В субботу, 11 июля Гассиев победил немца Питера Кадиру техническим нокаутом и защитил титул в супертяжелом весе по версии WBA.

«Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», — приводит ТАСС слова Гассиева.

На счету 32-летнего Гассиева 34 победы (27 — нокаутом) и 2 поражения в профессиональной карьере. После победы над Кадиру россиянин провел в ринге битву взглядов с британцем Дереком Чисорой, который может стать его следующим соперником.

Мурат Гассиев и&nbsp;Питер Кадиру.Мурат «Гаси его!» Гассиев нокаутировал Кадиру в Москве

Источник: ТАСС
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Мурат Гассиев
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