Гассиев заявил, что планирует объединить чемпионские пояса

Российский боксер Мурат Гассиев заявил, что планирует стать чемпионом мира в супертяжелом весе по версии нескольких организаций.

В субботу, 11 июля Гассиев победил немца Питера Кадиру техническим нокаутом и защитил титул в супертяжелом весе по версии WBA.

«Да, мне интересен не один пояс. Мне нужны все. И я готов», — приводит ТАСС слова Гассиева.

На счету 32-летнего Гассиева 34 победы (27 — нокаутом) и 2 поражения в профессиональной карьере. После победы над Кадиру россиянин провел в ринге битву взглядов с британцем Дереком Чисорой, который может стать его следующим соперником.