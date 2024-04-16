Бивол: «Я за то, чтобы бокс присутствовал на Олимпиаде»

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол поделился мнением о возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр 2028 года.

«Я за то, чтобы бокс присутствовал на Олимпийских играх. Это один из древнейших видов спорта. Мне кажется, что он зрелищный для Олимпиады. И, конечно, он дает хорошие качества профессиональному боксу в будущем.

Лишение IBA признания? Я давно не слежу за политикой в спорте, не говоря уже просто о политике. Не знаю причин. Но то, как IBA проводит соревнования сейчас — спортсмены довольны, что у них есть стимул заработать хорошую сумму денег. Сейчас нет другой крупной организации, как IBA, которая бы взяла на себя обязательства по проведению таких соревнований», — сказал Бивол в интервью на телеканале «Россия 24».

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация отложила решение вопроса по исключению бокса из программы Олимпиады-2028.

Летом 2023 года олимпийский комитет принял решение о лишении признания IBA. При этом сессия МОК высказалась за сохранение бокса в программе летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году.