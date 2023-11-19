Гаджиев: «В боксерском поединке у Исмаилова нет шансов против Минеева»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался насчет возможного противостояния по боксу между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Сейчас все скажут, что Мага перебоксирует Вову, что Вова не смог убедительно выиграть. Я по?прежнему считаю, что в боксерском поединке у Магомеда Исмаилова против Вовы шансов нет», — сказал Гаджиев журналистам после боя Минеев — Штырков.

«Когда может состояться бой? Тут надо по Вове часы сверять, он планировал в апреле подраться в Ульяновске по кикбоксингу».

18 ноября на турнире по кикбоксингу в Сочи Минеев единогласным решением судей победил Ивана Штыркова. Бой проходил в игорной зоне «Красная Поляна».