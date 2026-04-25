Флойд Мейвезер: когда следующий бой боксера

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (США) проведет выставочный бой против греческого кикбоксера Майка Замбидиса. Поединок под названием «Бой легенд» пройдет в Олимпийском комплексе ОAKA в Афинах (Греция) 27 июня.

49-летний Мейвезер — бывший чемпион мира в пяти весовых категориях. Его рекорд — 50-0. 45-летний Замбидис — 18-кратный чемпион мира по кикбоксингу. Его рекорд — 180 поединков, в которых он одержал 158 побед и потерпел 22 поражения.

Также у Мейвезера запланирован бой-реванш с филиппинцем Мэнни Пакьяо в Лас-Вегасе 19 сентября 2026 года. В первом поединке, который состоялся в мае 2015 года, американский боксер победил единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году Флойд Мейвезер проведет бой против Майка Тайсона. Но бой официально так и не был анонсирован.